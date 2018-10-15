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СМИ: действия Италии могут привести к обрушению ЕС

Политика

Коалиция намерена выторговать у главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы МВФ Кристин Лагард возможность реструктуризировать долг на выгодных для Рима условиях

СМИ: действия Италии могут привести к обрушению ЕС
Иван Шилов © ИА REGNUM
Евросоюз

Рим, 15 октября 2018, 07:46 — REGNUM  Существующая структура Евросоюза может быть обрушена действиями итальянской правительственной коалиции, которая намерена оказать давление на Германию, Францию и Еврокомиссию по вопросам, связанным с реструктуризацией госдолга Италии.

По сведениям издания, министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо и итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини предложили проект бюджета, который предусматривает дефицит в размере 2,4% ВВП — при допустимой в Евросоюзе отметке в 2% ВВП.

В то же время, говорится в статье, министр финансов Италии Джованни Триа выступает против согласования такого бюджета с Брюсселем и, скорее всего, предпочтет проект, соответствующий нормам ЕС.

Тем не менее, пишет издание, у правительственной коалиции есть веские аргументы для своей позиции — превышающий €2 трлн госдолг, порядка €1 трлн задолженности по системе Target2 и находящаяся в кризисе банковская система Италии. С помощью указанных «козырей» коалиция намерена выторговать у главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы МВФ Кристин Лагард возможность реструктуризировать долг на выгодных для Рима условиях.

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Отмечается, что действия итальянской правительственной коалиции могут привести к тому, что та структура ЕС, что существует сегодня, может быть обрушена — политики ранее заявляли о необходимости выхода Италии из ЕС.

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