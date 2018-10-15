Депутатам Екатеринбурга дали второй шанс разобраться с комиссиями

Екатеринбург, , 07:41 — REGNUM Депутаты городской думы Екатеринбурга 16 октября попытаются снова рассмотреть вопросы, которые не удались на заседании думы, прошедшем 9 октября. Новое заседание уже официально назначено, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первый вопрос звучит как «О персональном составе постоянных комиссий Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва». Второй касается утверждения председателей этих комиссий. По обоим докладчиком заявлен председатель думы Игорь Володин.

Напомним, 9 октября дума приняла в свой регламент поправку, снявшую верхнее ограничение на количество депутатов в комиссиях. При этом нижнее ограничение оставили. В результате такого решения в нескольких комиссиях депутатов оказалось меньше необходимых четырёх.

В итоге утвердить составы комиссий тогда не удалось. Спикер думы Игорь Володин закрыл заседание.

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