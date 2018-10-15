Иордания и Сирия возобновят работу пограничного перехода «Насиб»

Дамаск, , 07:38 — REGNUM Иордания и Сирия договорились открыть пограничный переход «Насиб», закрытый на протяжении трех лет, сообщает 15 октября Al Jazeera.

Решение о возобновлении работы данного пропускного пункта было принято после того, как технические сотрудники обоих государств провели консультации. Граница будет открыта сегодня, 15 октября.

Напомним, пограничный переход «Насиб» прекратил свою работы в 2015 году, так как перестал быть безопасным. Пункт имеет стратегическое значение для экономики двух стран, так как через него осуществлялся транзит для многочисленных единиц товаров.

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