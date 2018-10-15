Понедельник, 15 Октября 2018 года
09:02:02 МСК

Иордания и Сирия возобновят работу пограничного перехода «Насиб»

Политика

Стратегически важный коридор не работал в течение трех лет

Дамаск, 15 октября 2018, 07:38 — REGNUM  Иордания и Сирия договорились открыть пограничный переход «Насиб», закрытый на протяжении трех лет, сообщает 15 октября Al Jazeera.

Решение о возобновлении работы данного пропускного пункта было принято после того, как технические сотрудники обоих государств провели консультации. Граница будет открыта сегодня, 15 октября.

Напомним, пограничный переход «Насиб» прекратил свою работы в 2015 году, так как перестал быть безопасным. Пункт имеет стратегическое значение для экономики двух стран, так как через него осуществлялся транзит для многочисленных единиц товаров.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Иордании: Граница с Сирией может быть открыта

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация на Ближнем Востоке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить