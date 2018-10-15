На выборах в Баварии партия ХСС показала худший результат с 1950 года

Мюнхен, Германия, , 07:36 — REGNUM Доминирующая в Баварии на протяжении многих лет партия «Христианско-социальный союз» (ХСС) потеряла 10,5% голосов по сравнению с выборами 2013 года и показала наихудший для себя результат с 1950 года, передает телеканал N-TV 15 октября.

По итогам подсчета всех бюллетеней ХСС получила 37,2% голосов и заняла первое место. Но антирекорд этих выборов принадлежит Социал-демократической партии Германии (СДПГ), получившей 9,7% голосов. В сравнении с выборами 2013 года СДПГ потеряла 10,9% голосов и опустилась со второго на пятое место.

Партия «Альтернатива для Германии» впервые принимала участие в парламентских выборах в Баварии и получила 10,2% голосов избирателей, заняв четвертое место. Моральным победителем выборов стала партия «Зеленые», занявшая второе место с 17,5% голосов — это на 8,9% больше, чем в 2013 году.

Третье место с 11,6% голосов досталось партии «Свободные избиратели Баварии». Это на 2,6% больше, чем на выборах 2013 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов ХСС теряет абсолютное большинство в парламенте Баварии и право самостоятельно формировать правительство.

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