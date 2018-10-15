На Урале главе Колымы 15 октября найдут преемника

Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:24 — REGNUM Свердловский город Нижний Тагил 15 октября может обрести нового мэра. Именно на эту дату назначено внеочередное заседание городской думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего на суд депутатов вынесены кандидатуры пяти человек. Среди них общественник Илья Коровин, педагог Данила Кукутин, юрист Александр Усольцев, бизнесмен Евгений Рохлин и врио главы города Владислав Пинаев.

Напомним, в конце мая город остался без главы. Мэр Сергей Носов был назначен врио главы Магаданской области. А 9 сентября он был избран на пост губернатора Колымы.

Примечательно, что в Нижнем Тагиле его выбирали дважды на прямых выборах. После его перехода в Магадан в июне схема избрания была изменена. Теперь решение по будущему мэру принимают депутаты городской думы по представлению конкурсной комиссии.

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