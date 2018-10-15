Эхо досрочной отставки: в ноябре начнётся конкурс на пост мэра Оренбурга

Оренбург, , 07:15 — REGNUM В Оренбурге 30 октября горсовет примет решение о назначении даты начала конкурсной процедуры на пост мэра. Согласно проекту решения, прием документов от кандидатов может начаться с 12 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горсовете.

Напомним, 8 октября депутатский корпус единогласно проголосовал за отставку главы Евгения Арапова, который находится в СИЗО и обвиняется в коррупции. Сейчас обязанности градоначальника временно исполняет первый заместитель мэра Сергей Николаев. Новый глава областного центра должен быть избран до нового года.

После ареста Евгения Арапова в городе активно обсуждают тему потенциальных кандидатов на вакантное место. Среди них спикер горсовета Оренбурга Ольга Березнева, исполняющий обязанности мэра города Сергей Николаев, министр строительства региона Александр Полухин, глава Южного округа Оренбурга Артем Гузаревич, глава Соль-Илецкого городского округа Алексей Кузьмин, депутат Заксобрания Оренбургской области Аркадий Швецов (уроженец Орска) и глава Орска Андрей Одинцов.

Эксперты отмечают, что новый градоначальник должен быть хозяйственником, и ему придется сложно, поскольку в наследство он получит множество проблем. Насколько эффективно они будут решаться, зависит и от того, насколько профессионально он подойдет к формированию своей команды.

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