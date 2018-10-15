Кургинян: России нужно оставить разговоры о вхождении в мировую цивилизацию

Москва, , 05:14 — REGNUM Россия должна отказаться от идей «вхождения в мировую цивилизацию», которыми она жила последние десятилетия после распада СССР и понять, что выжить можно только, обеспечив себе в кратчайшие сроки устойчивую автаркию, заявил 14 октября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Может ли Америка уничтожить Россию, если Россия встанет по-настоящему, если Россия встанет и поймет, что все эти разговоры о вхождении в «мировую цивилизацию», о всех этих «плюрализмах» надо прекратить? Вот это надо прекратить, Россия достаточно велика, чтобы построить любую оптимальную автаркическую систему за пять лет, Россия достаточно жива, чтобы в тот момент, когда ее призовут к ответу, она встала таким способом, чтобы все эти американцы отъехали куда подальше», — заявил Кургинян.

По его словам, в текущей ситуации, когда США давят на Россию со всех сторон, используя даже такой ресурс, как Константинопольская православная церковь в лице ее предстоятеля Варфоломея, ключевым является обеспечение единства государства и народа и недопущение отпадения народа от государства.

«Главное — связь власти и народа, связь государства и народа, главное — единство нашей страны и наше понимание того, что на карту поставлено наше существование!», — заявил эксперт.

Напомним, что в свое время украинская карта, а именно — создание антирусского государства на территории Украины, стало очередным шагом в борьбе США с Россией, когда Украина взяла так называемый «антирусский подряд».

Теперь же такой же подряд взял Константинопольский патриарх Варфоломей, который в обход всех православных канонов предоставил автокефалию украинским раскольникам из Украинской православной церкви Киевского патриархата, чей самозваный патриарх Михаил Денисенко (Филарет) был ранее предан анафеме. Таким образом Варфоломей грубо вмешался в дела равной по статусу поместной православной церкви.

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