«Евгеника и элементы религиозного расизма»: Эксперт о действиях Варфоломея

Москва, , 04:38 — REGNUM Элементы религиозного расизма во многом определяют политику Константинопольского патриарха, заявил первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Варфоломей заявил… что главным смыслом мистическим православия владеет только Константинополь, все остальные поместные церкви как бы второго сорта. Это евгеника, это элементы религиозного расизма. Однажды разговаривал с одним очень крупным иерархом греческим… И он так расслабившись сказал: «Православным может быть только тот, кто думает по-гречески». Я говорю: «Владыка, но это же нацизм». Наш разговор быстро закончился», — заявил Щипков.

По его словам, именно эта составляющая политики и самоидентификации Константинополя лежит в основе текущих действий Варфоломея, и именно это рано или поздно его погубит.

Ранее Щипков отмечал, что Варфоломей также превращает Константинопольскую православную церковь в постмодернистскую субкультуру, внедряя различные модные экологические веяния. А его решение предоставить автокефалию украинским раскольникам, грубо и в нарушение канона вмешавшись во внутренние дела поместной Русской православной церкви, было принято с подачи манипулирующих им американцев.

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