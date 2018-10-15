Эксперт: Варфоломей превращает Константинопольскую церковь в субкультуру

Москва, , 04:30 — REGNUM Константинопольский патриарх Варфоломей превращает свою поместную церковь в постмодернистскую субкультуру, заявил первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам Щипкова, патриарх Константинопольский Варфоломей оказался самым слабым предстоятелем всех поместных православных церквей, в связи с чем Соединенным Штатам удается им манипулировать. Таким образом Варфоломей перевел дискуссию внутри православия из религиозной плоскости в военно-политическую, предоставив автокефалию украинским раскольникам.

«Варфоломей принадлежит культуре постмодерна. Он, в данной ситуации ту церковь, которой принадлежит, начинает переводить из вселенской значимости в состояние субкультуры… Он фактически начинает менять православную идентичность. Он сам делает из своей собственной Константинопольской церкви субкультуру», — заявил Щипков, отметив, что увлечения новомодными экологическими темами и прочими вещами выдают в нем эту субкультурную направленность.

Напомним, что 15 октября в Минске должен состояться синод Русской православной церкви, на котором будет решаться вопрос дальнейших действий в ситуации, когда Константинопольский патриарх в обход всех тысячелетних канонов вмешался в дела поместной Русской православной церкви, предоставив автокефалии украинским раскольникам.

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