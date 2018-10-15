Голландский генерал пожаловался на «провокации» России в Арктике

Амстердам, , 03:55 — REGNUM В провокационном поведении обвинил российских военных начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Мак Мутри. Российская авиация и корабли приближаются к британским и нидерландским морским пехотинцам во время их учений в Заполярье, приводит утверждения генерала британская The Daily Telegraph.

По словам Мак Мутри, российские военные корабли проявляют всё больший интерес к маневрам за Полярным кругом. Так, во время учений Нидерландов в рамках программы противоракетной обороны российские корабли приближались ближе, чем в прошлые десятилетия, и количество их было большим.

Кроме того, российские истребители пролетают над военными кораблями, чтобы обозначить свое присутствие, утверждает генерал. Такое поведение он назвал провокационным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главком объединённых сил НАТО в Европе Кёртис Скапаротти заявил, что крупнейшие учения НАТО в Норвегии призваны показать России военный потенциал альянса. Маневры нацелены на защиту Атлантики, отметил он.

Стоит отметить, что НАТО проводит свои учения всё ближе к российским границам. Так, база военно-воздушных сил Финляндии в Рованиеми будет задействована на учениях НАТО Trident Juncture.

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