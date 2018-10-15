Кургинян: Варфоломей в угоду американцам ввергает православие в хаос

Москва, , 03:45 — REGNUM Соединенные Штаты манипулируют патриархом Константинопольским Варфоломеем в интересах борьбы с православием и русской цивилизацией в ситуации нагнетаемой войны цивилизаций, заявил 14 октября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Американцы манипулируют Варфоломеем уже нагло. Раньше они манипулировали как-то, а теперь это просто означает, что разрушено каноническое право Русской православной церкви, рухнула вся система диалога православных церквей, весь этот православный мир просто взорван решением Варфоломея», — заявил политолог.

По его словам, мы имеем дело с обострением конфликта цивилизаций. Варфоломей рушит православный мир в угоду американцам и рушит при этом собственную власть и рубит сук на котором сам сидит, что для него самого не может кончится ничем хорошим. При этом, если в системе международных отношений право уже давно растоптано, то в таком консервативном институте, как церковь оно еще что-то до сегодняшнего дня что-то регулировало.

«Теперь берет человек, который сидит на территории, как мы знаем отнюдь не православной, ничего на этой территории особо не имея, этот человек берет и взрывает все основания существования православной цивилизации в целом… Это все следующий шаг в хаосе. И, конечно, это все говорит о том, что конфликт, который мы можем назвать конфликтом между русской цивилизации с всем миром усиливается, а это по сути дела происходит в пределах пост-западного мира», — продолжил политолог.

Напомним, что патриарх Константинопольский Варфоломей, который санкционировал процедуру предоставления автокефалии раскольникам из так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата во главе с преданным анафеме со стороны РПЦ самозваным патриархом Филаретом, был назван протоиереем Андреем Новиковым «лже-патриархом».

Отметим также, что 15 октября в Минске состоится синод РПЦ, где церковь выработает реакцию на вторжение Константинополя в дела поместной Русской православной церкви.

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