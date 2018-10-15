Главу НАСА потряс неудачный запуск «Союза МС-10»

Вашингтон, , 02:53 — REGNUM Руководитель НАСА Джим Брайденстайн эмоционально прокомментировал неудачный запуск к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-10». Интервью с ним опубликовано на канале VideoFromSpace в YouTube.

Брайденстайн признался, что взаимодействие Роскосмоса и НАСА в момент крушения ракеты-носителя его потрясло. Он подчеркнул, что вместе Россия и США способны сделать больше, чем по отдельности.

И космонавт Алексей Овчинин, и астронавт Ник Хейг, считает глава НАСА, действовали очень профессионально. Кейг, пять лет учивший русский язык ради экспедиции на МКС, вероятно, расстроен происшествием.

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Брайденстайн отметил, что на протяжении некоторого времени судьба экипажа была неизвестна, при этом его голос дрожал. Он заключил, что авария не скажется на российско-американском сотрудничестве в космосе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября после отделения первой ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла нештатная ситуация. Система аварийного спасения отстрелила от ракеты спускаемый аппарат с экипажем. Космонавты Овчинин и Хейг не пострадали, они приземлились неподалеку от города Джезказган в Казахстане.

Причины аварии устанавливает государственная комиссия. Полёты «Союзов» временно прекращены.

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