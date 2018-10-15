Первая неделя Беглова: путь к сердцу петербуржцев лежит через метро

Санкт-Петербург, , 01:06 — REGNUM Прошедшая семидневка стала первой полной рабочей неделей для врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, занявшего пост в Смольном 3 октября. В эти дни в городе одобрили на правительстве и внесли в Заксобрание проект бюджета на 2019 год, снесли старинный флигель на Васильевском острове и обсудили проект нового Музея Достоевского. Тем временем врио губернатора пообещал добиваться от федерального центра выделения средств на строительство метро в Северной столице. Именно под землю ведет самый короткий путь к сердцам и голосам петербургских избирателей.

Бюджет без метро — деньги на ветер

Бюджетный процесс оказался в центре внимания на заседании городского правительства, которое впервые провел временно исполняющий обязанности губернатора. Он потребовал от подчиненных досконального владения цифрами и фактами, связанными с тем, как зарабатываются и тратятся деньги городской казны. В процессе обсуждения бюджетных показателей, например, выяснилось что госдолг Петербурга, по отношению к собственным доходам бюджета, в следующем году вырастет более чем вдвое, и это внушает опасения Беглова. А многие комитеты городской администрации продолжают проваливать своевременное освоение ассигнованных им средств, ставя под угрозу развитие транспортной и социальной инфраструктуры.

Напомним, Александр Беглов в своем первом коротком интервью на новом посту сообщил, что намерен сосредоточить внимание на проблемах ЖКХ. Акцент на этом он сделал на фоне нескольких серьезных аварий на теплосетях, случившихся накануне его прихода в Смольный. Одна из них, как известно, привела к гибели двух человек. На дебютном для Беглова заседании правительства он вновь вернулся к этой теме, потребовал от чиновников лично выезжать на места выявления дефектов, общаться с жителями и следить за скорейшим восстановлением подачи тепла. Пригрозил прокуратурой и увольнением тем, кто будет проводить «свободное» время на охоте и рыбалке, а не на местах ЧП.

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Проблемы ЖКХ, безусловно, волнуют горожан. Но быстрого и понятного решения тут не просматривается — с учетом того, что более трети городских теплотрасс изношены и нуждаются в замене, а денег на это в нужном объеме сейчас нет ни у энергетиков, ни у города. Поэтому прорывы и отключения в любом случае продолжатся. Можно лишь минимизировать ущерб, который они наносят. С этой целью в городе начались рейды по внеплановой проверке тепловых коммуникаций рядом с местами пребывания людей в подвальных и полуподвальных помещениях. Чтобы свести к минимуму вероятность повторения сентябрьской трагедии на Измайловском проспекте, где двоих парней насмерть залило кипятком в подвальном кафе.

«Прорывной» в хорошем смысле слова темой, важной для всех горожан, может стать внятная, подкрепленная деньгами перспектива строительства новых станций метрополитена. Как и предупреждали наблюдатели, помощь федерального центра в финансировании развития метро Петербурга закончилась с введением ветки к стадиону, построенной к чемпионату мира по футболу. Дальше — «крутитесь сами»: на 2019 год на петербургское метро в российском бюджете не запланировано ни рубля. Очевидно, что врио губернатора с таким положением дел не согласен, и уже публично пообещал лично заняться «выбиванием» средств на метро в московских кабинетах. Одним из аргументов станет построенный целиком за счет городского бюджета «бриллиантовый» стадион на Крестовском острове, без которого Петербург мог бы обойтись.

«Этот вопрос надо поднять. Мы же за счет средств Петербурга построили стадион, правильно я говорю? Надо объяснять причины, находить аргументы. Город выполнил свои обязательства. Надо развивать метро скоростными темпами», — заявил Александр Беглов.

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…В последний месяц в Петербурге то и дело появлялись обнадеживающие новости, связанные с метро. В частности, стало известно о будущем появлении второго выхода на станции «Балтийская», разработке проекта продления четвертой линии до станции «Кудрово» и первой линии — в южной ее части. Определились проектировщики первого фрагмента будущей кольцевой ветки и очередного участка многострадальной «коричневой» ветки, строительство которой забуксовало как раз из-за того, что все средства ушли на ветку к стадиону.

Но, как признают в Смольном, ускорить строительство метро мешает не только нехватка федеральной помощи, но и неготовность городских бюджетных и строительных структур к освоению выделенных средств, отставание с планировкой и проектированием новых сегментов метрополитена. Никакой другой альтернативы развитию метро всё равно нет: Петербурга еще задолго до снегопадов почти ежедневно стоит в 8-балльных пробках, а все проекты развития «скоростных трамваев» и «открытого метро» уходят в еще более дальнюю перспективу как по организационным, так и по финансовым причинам.

Наконец, четкий, подкрепленный деньгами и доведенный до понимания горожан план появления новых линий и станций метро — похоже, главный критерий, по которому жители будут судить об эффективности городской власти. Поэтому, путь к сердцам и голосам петербуржцев на выборах в сентябре будущего года лежит через метро.

«Как варвары в Риме»! Или в Смольном?

Авторитет у петербургской общественности, выступающей в защиту культурного и архитектурного наследия Петербурга, судя по всему, пока не слишком заботит временно исполняющего обязанности губернатора. Иначе чем объяснить гибель старинного флигеля на улице Репина, 31, на Васильевском острове, о предотвращении которой безуспешно просили Александра Беглова градозащитники во главе с кинорежиссером Александром Сокуровым.

Снос здания, связанного с биографией художника-авангардиста Павла Филонова, начался еще в конце августа. Институт океанологии РАН, в чьем распоряжении находится территория, получил разрешения на демонтаж с воссозданием на этом месте «новодела» того же объема. Активисты градозащитного движения подняли тревогу, добились встречи с чиновниками Смольного и решения суда о временной приостановке сноса до завершения судебного процесса о его принципиальной законности. Казалось, начался конструктивный диалог, и компромисс между планами института по сносу и сохранением оригинальных конструкций флигеля все же будет найден.

Однако смена власти в Смольном была воспринята одной из сторон как обнуление договоренностей. И работы по сносу здания возобновились. 9 октября группа градозащитников во главе с Сокуровым в открытом письме Беглову попросила вмешаться и остановить непоправимое, предупредив, что «утрата этого объекта ляжет тёмным пятном на репутацию администрации Санкт-Петербурга, а город потеряет подлинный фрагмент ранней застройки Петербурга».

Но этот крик о помощи остался без ответа. Вернее, на него ответили экскаваторы, которые 12 октября доломали остатки флигеля. Вице-губернатор Игорь Албин, участвовавший в сентябрьских переговорах с градозащитниками и руководством Института океанологии, сравнил действия последних и их подрядчиков с поведением варваров в Риме.

«Даже с точки зрения судопроизводства точка в деле ещё не была поставлена, а флигель наш город уже потерял. Остается только сожалеть, что ни один великий город не застрахован от такого вандализма. Выводы обязательно сделаем», — заявил Игорь Албин, высказав «недоумение и возмущение».

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Но эти сожаления выглядят не очень убедительно, если вспомнить о том, что говорил о флигеле, когда он был еще цел, городской комитет по охране памятников.

«Дворовый флигель является заурядной служебной постройкой XIX века, использовавшейся в послереволюционный период под жильё, — говорилось в сообщении КГИОП от 28 августа. — В настоящее время правовых препятствий для проведения работ по демонтажу дворового флигеля не имеется». То есть профильный комитет Смольного ничего не имел против сноса, а доводы градозащитников и экспертов, настаивавших на мемориальной ценности здания, счел неубедительными.

Не последовало никакой реакции от властей и тогда, когда Куйбышевский районный суд 3 октября отменил собственный вердикт о приостановлении действия разрешения на производство работ, санкционировав дальнейший снос. В этот день, напомним, как раз произошла смена первого лица в Смольном, и всем явно было не до того.

И уже 9 октября, после отказа активистам СПбО ВООПИиК в удовлетворении нового иска о признании незаконным разрешения на производство работ, судьба здания была предрешена. Но чиновники все эти дни хранили молчание, заговорив только после состоявшейся гибели здания.

Напомним, что громко возмущавшийся «варварством» Игорь Албин непосредственно курирует в Смольном деятельность комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), признавшего уничтожение здания на улице Репина безусловным правом хозяев территории.

«Неуместный куб-урод Достоевский проклянёт»

Снос старинных зданий в центре Петербурга сопровождается реализацией здесь же новых градостроительных проектов, порой приводящих в ужас как жителей, так и специалистов. Одним из таких проектов может стать новое здание Музея Ф. М. Достоевского, которое предлагается построить на месте скверика, вплотную к старинному дому, где находится литературно-мемориальный музей всемирно известного писателя.

Форма и фасад проектного здания, другие его характеристики, предложение пробить переходы между новоделом и мемориальным домом вызвали жаркие споры на заседании градостроительного совета и совета по сохранению культурного наследия.

Причем мнения разделились не по линии «градозащитники против архитекторов». Внутри самого архитектурного сообщества нашлись как сторонники, так и противники авторского проекта Евгения Герасимова, поддержанного спонсорами из бизнес-среды. И среди градозащитного сообщества также нет единства мнений о допустимости или невозможности амбициозной стройки, которая уже сейчас вызывает жаркие споры.

Подробнее о том, какие аргументы приводят стороны, и что ждет «Петербург Достоевского» в случае постройки «куба», читайте в материале ИА REGNUM — «Куб преткновения: Дом Достоевского как игра с новизной».