Партия АдГ прошла в парламент крупнейшей федеральной земли ФРГ — СМИ

Мюнхен, Германия, , 23:47 — REGNUM Праворадикальная политическая партия Альтернатива для Германии (АдГ) впервые за долгое время получила места в парламенте Баварии, крупнейшей федеральной земли Германии. Об этом сообщает 14 октября немецкий телеканал ARD, ссылаясь на данные, полученные в результате опросов по выходу людей с избирательных участков.

По данным телеканала, лидером голосования на парламентских выборах стала партия Христианско-социальный союз (ХСС), получившая 35,5% голосов избирателей. Но, несмотря на лидерство по голосам, ХСС не смогла получить абсолютного большинства в парламенте, а это означает, что партия теряет право самостоятельно формировать правительство ландстага.

Второе место избиратели отдали партии «зелёных». Она смогла набрать 18,5% голосов избирателей.

Третью позицию, благодаря отданным ей голосам, получила партия Свободных избирателей. Ей было отдано 11% голосов. И на четвёртом месте с 10.9% полученных ей голосов избирателей — партия АдГ.

Таким образом, в результате парламентских выборов в Баварии, АдГ может укрепить свои позиции на политической арене Германии. Представители АдГ будут теперь входить в ландстаг пятнадцати федеральных земель ФРГ. Парламентские выборы в Гессене, шестнадцатой федеральной земле Германии, состоятся через две недели.

Напомним, что партия Альтернатива для Германии в прошлом году вошла в качестве основной оппозиционной фракции в парламент Германии. За партию год назад отдали свои голоса 12,6% избирателей в стране. При этом в Саксонии партия получила большинство голосов, опередив все остальные партии, а на территории бывшей ГДР за АдГ проголосовал каждый пятый избиратель.