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Шествие в Киеве собрало 15 тыс. человек — полиция

Политика

Мероприятие прошло без эксцессов

Шествие в Киеве собрало 15 тыс. человек — полиция
Шествие в Киеве

Киев, 14 октября 2018, 22:58 — REGNUM  В марше, посвящённом годовщине создания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), приняли участие около 15 тыс. человек, утверждают в пресс-службе национальной полиции Киева, сообщило 14 октября издание «Зеркало недели».

«Марш от парка имени Тараса Шевченко до Европейской площади прошел спокойно. Участие в шествии приняли около 15-ти тысяч человек», — заявил руководитель киевской полиции Андрей Крищенко.

Как отметил заместитель главы нацполиции Александр Фацевич, в мероприятиях, посвященных годовщине образования прогитлеровского бандформирования, приняло участие 250 тыс. человек по всей стране.

Напомним, во время марша радикалы били в барабаны, жгли фаеры, кричали русофобские лозунги и размахивали флагами, среди которых были замечены флаги, популярные среди белорусских националистов.

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Политическая жизнь Украины
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