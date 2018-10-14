Отношения США и РФ в космосе будут «оставаться прочными» — NASA

Вашингтон, , 22:16 — REGNUM Политические разногласия между Вашингтоном и Москвой не скажутся на космической отрасли. Об этом сообщил глава американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн на странице в соцсети Twitter.

«Наши отношения с РФ в космосе будут оставаться прочными, несмотря на наши политические разногласия», — написал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября на стартовавшей с космодрома Байконур ракете-носителе «Союз МС-10» произошла авария. Космонавт Алексей Овчинин (РФ) и астронавт Ник Хейг (США), находившиеся на борту корабля, эвакуировались в спасательной капсуле.

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