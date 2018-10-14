Воскресенье, 14 Октября 2018 года
23:01:56 МСК

Исход сирийской войны является большой потерей для Израиля

Политика

Кризис в Сирии искусственно создавался из-за рубежа с целью создания запаса безопасности для Израиля

Исход сирийской войны является большой потерей для Израиля
Иллюстрация: Khamenei.ir
КСИР

Дамаск, 14 октября 2018, 21:09 — REGNUM  Представитель Корпуса Стражей Исламской революции бригадный генерал Рамезан Шариф 13 октября дал эксклюзивное интервью иранскому государственному каналу Press TV. В данном интервью генерал остановился и на ситуации в Сирии.

Он сказал, что Иран сохранит свое военное присутствие и консультирование в Сирии до тех пор, пока Тегеран будет его считать «эффективным и полезным» и до тех пор, пока этого хочет сирийское правительство. Кроме того, Шариф подчеркнул, что Иран поддерживает Сирию в соответствии с международными нормами с самого начала кризиса в этой стране.

По мнению представителя КСИР, этот кризис был искусственно создан из-за рубежа с целью создания запаса безопасности для израильского режима. Однако сопротивление сирийского народа и правительства сорвало заговор Израиля и его союзников.

Генерал добавил, что спустя четыре-пять лет после начала кризиса в Сирии Израиль и его союзники, в первую очередь, Соединенные Штаты, осознали, что им не удалось свергнуть правительство арабской страны, и что они столкнулись с «профессиональной» сирийской армией. Данный исход сирийской войны — это большая потеря для Израиля, подчеркнул представитель КСИР.

Также генерал отметил, что гнев США и их союзников в сирийской войне, которые были основными создателями и спонсорами терроризма в Сирии и стали окончательно проигравшими на этом поле боя, понятен.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить