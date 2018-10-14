Трамп не исключил отставки главы Минобороны США

Вашингтон, , 20:24 — REGNUM Вероятность отставки министра обороны США Джеймса Мэттиса исключать нельзя. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

«Он (глава Пентагона) может уйти, — сказал Трамп. — Я имею в виду, что все в какой-то момент уходят».

При этом президент США добавил, что он хорошо ладит с действующим главой военного ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, 6 сентября президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис не собирается уходить в отставку.

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