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Трамп не исключил отставки главы Минобороны США

Политика

Президент США Дональд Трамп хорошо ладит с действующим главой военного ведомства

Вашингтон, 14 октября 2018, 20:24 — REGNUM  Вероятность отставки министра обороны США Джеймса Мэттиса исключать нельзя. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

«Он (глава Пентагона) может уйти, — сказал Трамп. — Я имею в виду, что все в какой-то момент уходят».

При этом президент США добавил, что он хорошо ладит с действующим главой военного ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, 6 сентября президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис не собирается уходить в отставку.

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