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Bellingcat не проводила расследование по делу Скрипалей — МИД РФ

Политика

Сергей и Юлия Скрипали были госпитализированы с отравлением в Великобритании 4 марта 2018 г

Bellingcat не проводила расследование по делу Скрипалей — МИД РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Юлия Скрипаль

Москва, 14 октября 2018, 19:59 — REGNUM  Никакого расследования по факту «инцидента в Солсбери» не проводила британская инициативная группа Bellingcat. Об этом рассказала официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, за шесть месяцев интернет-издание так и не опубликовало ни одного изыскания по поводу предполагаемых отравителей экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и не называло никаких имен.

Захарова отметила, что Bellingcat просто «слил» полученную перед выступлением британской делегации на Генассамблее ООН информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей и Юлия Скрипали были госпитализированы с отравлением в Великобритании 4 марта 2018 г. Сразу после инцидента официальный Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению. Каких-либо доказательств британская сторона так и не предоставила.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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