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Рухани: Смена режима в Иране — конечная цель Вашингтона

Политика

«США ведут против Ирана экономическую и психологическую войну»

Рухани: Смена режима в Иране — конечная цель Вашингтона
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Противостояние

Тегеран, 14 октября 2018, 19:36 — REGNUM  Власти США пытаются добиться смены режима в Иране. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент Ирана Хасан Рухани в Тегеранском университете.

«Смена режима в Иране — конечная цель Вашингтона, — сказал Рухани. — США ведут против Ирана экономическую и психологическую войну».

Глава Ирана также добавил, что администрация Дональда Трампа заняла враждебную позицию против Тегерана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон разорвал Договор о дружбе с Ираном 1955 года.

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Противостояние Ирана и США
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