Кто убаюкивал патриарха Кирилла «сказками» об Украине?

Дмитрий Пахомов, , 19:05 — REGNUM

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает визит в Минск. На белорусской земле он пробудет три дня, с 13 по 15 октября. В последний день визита под руководством патриарха состоится заседание Священного синода Русской православной церкви.

«Впервые за всю историю Синод проведет свое заседание в Минске, столице Белоруссии, — заявил предстоятель РПЦ. — Это будет важное заседание, на котором будут приниматься решения, связанные с оценкой церковной ситуации на Украине. Я всех вас прошу молиться о том, чтобы принимаемые Синодом решения содействовали умиротворению украинского общества, чтобы работа Синода содействовала укреплению церковной жизни на Украине, ограждению нашей Церкви от возможных нападок и притеснений». Да, скажем и мы вслед за патриархом: ситуация, мягко говоря, сложилась непростая. И не только на украинской земле. Понятно, что Фанар, волюнтаристски отменивший акт 1686 года о переходе Киевской митрополии Константинопольского патриархата под юрисдикцию Московского патриархата, на этом не остановится. То, что оборачивается религиозным пожарищем на Украине, грозит перекинуться в другие регионы.

Заслуживающие доверия источники передают непосредственно с мест о том, что во время запланированного на 25 октября 2018 года визита патриарха Кирилла в Молдавию определенные силы собираются провести публичные провокационные мероприятия, направленные на создание в общественном мнении негативного образа как лично предстоятеля, так и РПЦ в целом. Поступает крайне тревожная информация и о том, что 25 ноября 2018 года константинопольский патриарх Варфоломей и румынский патриарх Даниил во время торжественного освящения нового кафедрального собора Румынской православной церкви в Бухаресте могут сделать совместное заявление о незаконности присоединения Православной церкви Молдавии к Русской православной церкви, а также о назревшей необходимости раздела между Константинопольским и Румынским патриархатами церковной молдавской территории, при этом в ведение Фанара отойдет Гагаузия.

Все это требует тщательной и бескомпромиссной диагностики с точки зрения того, как удары по Московскому патриархату отразятся на самой Церкви и церковной общине, которая раскинулась не только в России, но и на всем постсоветском пространстве, а также далеко за его пределами. Самым пагубным образом на «здоровье» РПЦ влияет ситуация с так называемым предоставлением автокефалии «Украинской Церкви», которая частью российского общества воспринимается крайне болезненно, а у другой его части вызывает рост протестных антигосударственных настроений. Хватает и элементарного злорадства. И, что крайне прискорбно, особым образом стоит отметить тот факт, что негативное развитие этот сюжет получил не без помощи, вольной или невольной, высокопоставленных чиновников Отдела внешних церковных связей Московской патриархии (ОВЦС), которым руководит митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

В частности, один из заместителей главы ОВЦС постоянно убаюкивал как свое руководство, так и своих конфидентов в администрации президента России, курирующих внешнеполитический блок, «сказками», что у «нас все под контролем». Во время визита делегации Константинопольского патриархата (9 июля) в Москву и подготовки прямых переговоров патриарха Кирилла с патриархом Варфоломеем (31 августа) в Стамбуле этот церковный чиновник дал ложные заверения об отсутствии у Фанара намерений решать в обход Русской православной церкви вопрос о предоставлении «Украинской Церкви» автокефалии. Между тем уже 7 сентября константинопольский патриарх назначил двух экзархов и отправил их на Украину с целью изучить вопрос о состоянии там дел. Чем это закончилось, мы видели на днях, когда по итогам визита экзархов собрание епископов Константинопольской церкви вынесло определенное решение.

А ведь были и те, кто доводил до российского светского и церковного руководства информацию о готовности Фанара начать реализацию сценария создания автокефальной «Украинской Церкви», что назначение экзархов планировалось еще на 28 июля. Но заместитель главы ОВЦС, о котором мы ведем речь, предпринял активные усилия, чтобы убедить власти в том, что взаимопонимание с Константинопольским патриархатом достигнуто и последний не будет активно действовать в поддержку автокефалии «Украинской церкви». При этом тех, кто бил тревогу, обвиняли в паникерстве и распространении ложных слухов. В результате необходимые упреждающие меры не были предприняты, а Московский патриархат был застигнут решениями Константинополя, что называется, врасплох. В свою очередь и митрополит Иларион делал невнятные заявления об «исчерпанности средств церковной дипломатии» на Украине, фактически самоустраняясь от участия в решении принципиально важного для РПЦ вопроса.

Таким образом, на наш взгляд, политика действующего руководства ОВЦС на украинском направлении оказалась неудачной. И это требует привлечения дополнительных сил для анализа информации и выработки новых церковных и государственных мер.

Автор — директор Международного фонда «Христианская солидарность»

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