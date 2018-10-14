Украина в ожидании Александра Македонского. Учитесь византийству, дикари!

Марьян Сидорив, , 17:29 — REGNUM

Продолжим наблюдать, как Экуменистический Патриархат «вяжет узлы» на многострадальной земле Украины.

Пункт четвертый: Отменить обязательства Синодального письма 1686 года, выданного по обстоятельствам того времени, который предоставлял в порядке икономии право Патриарху Московскому посвящение Киевского митрополита, избранного собором духовенства и верующих его епархии, который должен был вспоминать Вселенского Патриарха как своего Первоиерарха за любым богослужением, провозглашая и подтверждая свою каноническую зависимость от Матери-Церкви Константинополя.

По поводу аутентичности документов 1686 года и специалисты, и дилетанты от церковной истории готовы спорить до хрипоты, до крови, до поноса. Варфоломей поступает проще и эффективнее. Он не отменяет само письмо, он отменяет обязательства, принятые этим письмом Константинопольской патриархией.

«Икономия» — это один из ключевых принципов церковной правоприменительной практики. И означает она отступление от безусловного и точного исполнения канонического порядка, осуществляемое по инициативе компетентной церковной власти с целью достижения условий спасения для членов Церкви в каждом отдельном случае. В 1686 году Левобережная Украина «по факту» стала частью Московского Царства по условиям «Вечного мира» (или «Мира Гжимултовского» польской историографии). Правобережье оставалось под поляками, а значит — под католиками, в борьбе против которых Экуменистический патриархат не имел никаких шансов. Южная Киевщина и Брацлавщина, в ноль разграбленные во время войны, становились нейтральной территорией между Русским царством и Речью Посполитой. Православная Москва готовила войну против мусульман-турок (уже через год произошел первый поход Василия Голицына в Крым), и на этот «банкет» ответственным за поведение христиан в Османской империи появляться было смертельно опасно. Политически для Константинопольского Патриархата на Украине конца 17 века попросту НЕ БЫЛО МЕСТА.

В таких условиях Фанар принял рациональное, безопасное, хотя и не совсем джентльменское решение: пусть русские разбираются сами. И передали свою каноническую территорию московскому патриарху Иоакиму (кстати, выходцу из иноков Киево-Межигорского монастыря). Чистая «икономия»…

Прошло 332 года… Обстоятельства, вызвавшие «икономию» исчезли, бусурман побили. «Конец болезни означает прекращение лечения» — так очевидно, решили в Фанаре, и вот — отозвали свои обязательства по передаче территории. Вообще-то тоже не по-джентльменски.

Но с точки зрения тактики политического противостояния — безупречно. Тем более, что русские тоже нарушили условия Синодального письма в части первоочередного упоминания имени Вселенского Патриарха в богослужениях.

Вывод: «четвертый пункт» возвращает религиозную ситуацию в украинском православии ко второй половине семнадцатого века. Но в то время политическое значение «киевского православия под омофором Константинопольского патриарха» на территории Украины было, в лучшем случае, четвертым: после католиков, московского патриархата и ислама. Сама же идея единой поместной украинской церкви в этот сценарий просто «не вписывается».

Пункт пятый: Обратиться ко всем вовлеченным сторонам с призывом воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых других насильственных действий и мести, чтобы побеждали мир и любовь Христа.

С точки зрения Константинополя это защита имущества «любезных братьев во Христе» из Москвы. Но с точки зрения ситуации в Украине — почти гарантированная эскалация. Ведь подобное обращение означает, что в Фанаре предполагают, а скорее даже считают неизбежными подобного рода инциденты (которые уже идут давно и неоднократно). И это естественно: ведь богослужения надо где-то проводить, а почти все культовые здания «заняты» Московским Патриархатом.

И еще одно неприятное предчувствие. Президент Порошенко тут же подхватил идею «воздержания от захватов». И заявил при этом, что любой, кто будет захватывать церковное имущество — это «агент Кремля». Но ведь любимое занятие нынешней украинской власти — это именно поиск «агентов Кремля». А в условиях противостояния «московских попов» и «автокефальных героев» любой захват собственности можно объявить происками «кремлевской агентуры».

Вывод: все против применения силы. Даже Порошенко тоже «против» силовых действий с церковным имуществом. Правда почему-то сразу вспоминается: «Войны никто не хотел, и значит война была неизбежна».

Таким образом, посредством всего пяти подписанных пунктов Патриарх Варфоломей справился со всеми задачами, которые политические обстоятельства выдвинули перед ним в «украинском вопросе» (см. «о бедном Варфоломее замолвите слово…»).

1. Программа «экуменизации Украины» полностью находится в русле американской евразийской политики всестороннего ослабления Российской Федерации. Украинская церковь выводится из-под контроля Москвы, в это добрая треть имущества и доходов еще недавно незыблемой Московской Патриархии. Успешное исполнение программы по-соседски актуализирует вопрос возможной автокефальности Белорусской церкви, где часть епископата давно уже не воспринимает «российского ставленника» митрополита Павла. И даже может стимулировать центробежные тенденции в Российской Федерации. Россия не смогла удержать Украину даже в освященной веками церковной юрисдикции — значит Россия слаба. А от слабых бегут.

2. В числе бенефициаров проекта оказывается и Турция. Напомню, патриарх Варфоломей — всего лишь турецкий чиновник. А успех ведомства чиновника означает успех страны в целом. Влияние Турции в Украине неизбежно усилится, что даст президенту Эрдогану новые козыри в переговорах с Владимиром Путиным. Сейчас Турция и Россия ситуативные союзники в сирийском кризисе. Но нет удобнее позиции в политическом союзе, чем держать своего партнера за тестикулы. Крепко держать, с подвывертом. И потребовать, например, определенных уступок в сирийском курдском вопросе.

3. «Миролюбивый» пятый пункт, признающий (пока признающий) религиозное присутствие России в Украине и имущественные интересы там Русской Церкви — это, безусловно, сигнал Кремлю о том, что какие-то договоренности возможны. Мяч на стороне Москвы и Чистого переулка (резиденция патриарха Кирилла). Но не уверен, что отказ от евхаристического общения с Константинополем — это самая рациональная обработка мяча.

4. Каноничность решений константинопольского патриарха, безусловно, вызывает сомнения и у церковников, и у историков, и у юристов. Но Варфоломей, повторюсь, наследник Византии! И он придал неожиданный формат этому интеллектуальному спору. Не отрицая Синоидального письма 1686 года в целом (еще один сигнал в сторону Москвы), он просто отменил обязательства в связи с новыми обстоятельствами. Спорно конечно, но вразумительно возразить Москва пока не смогла.

Но, вообще-то, о какой каноничности может идти речь, когда к ногам Варфоломея падает страна более чем в полмиллиона квадратных километров с тридцатью миллионами постоянного населения!

Основной итог декларации Экуменистического патриархата — он не дает ни Томоса, ни даже признаков автокефалии для украинской национальной поместной церкви. Принятая формулировка (первый пункт) лишь подтверждает намерение (решение) приступить к процессу. Но даже если бы автокефалия была недвусмысленно, и даже если бы был выпущен целый том Томосов — после этого начнется процесс рецепции (принятия) этой автокефалии со стороны других православных церквей. С этим могут возникнуть некоторые проблемы (не все поместные патриархи в восторге от идеи украинской автокефалии) и это займет определенное (и немалое) время.

Именно время экуменистам и надо. Его будет чем занять: принятый в Стамбуле документ открывает пути инфильтрации фанарской администрации на территорию Украины (через ставропигию), дал старт межконфессиональным разборкам среди самих сторонников автокефалии (через снятие анафемы) и превратил «главного автокефала Украины», Филарета, из солидного патриарха в заурядного архиепископа (если не епископа). А если в целом — создал целое «окно возможностей» для формирования вместо Поместной церкви Украины патриаршего экзархата с прямым управлением из Стамбула (Константинополя).

А что Украина и украинцы? Часть ликует, часть возмущается. А кто-то понимает, что за последние месяцы Фанар завязал в регионе такие узлы, распутывать которые придется еще долго. Когда-то давно фригийский царь Гордий спутал дышло своей колесницы узлом. Почти тысячу лет никто не мог его развязать, пока не появился молодой македонец и не порубил все своим мечом-ксифосом.

Гениальных Александров у нас нет, зато ксифосов и прочих «калашей» хоть отбавляй. Как и желающих помахать ими. И притвориться Александрами.

Но Боже мой: гений гением, а сколько крови пролилось за короткие десять лет его правления в Азии!!!

Киев

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