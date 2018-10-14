Министр обороны Нидерландов заявила о кибервойне с Россией

Амстердам, , 17:26 — REGNUM Информация о том, что Нидерланды находятся в состоянии кибервойны с Россией, соответствует действительности. Об этом сообщила министр обороны страны Анк Бейлевельд в эфире телерадиовещательной ассоциации WNL.

«Да, идет (кибервойна с Россией)», — сказала министр.

Бейлевельд считает, что Россия якобы пытается «вмешаться» в дела Нидерландов, поэтому жителям страны нужно «избавиться от наивности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2018 г. правительство Нидерландов, не предоставляя доказательств, заявило, что на территории страны предотвращена «кибератака на ОЗХО», организованная якобы сотрудниками спецслужб РФ.

МИД РФ назвал данные заявления правительства Нидерландов провокацией, приуроченной к сессии ОЗХО.

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