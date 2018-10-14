Венгры Закарпатья отказали Украине в будущем

Станислав Стремидловский, , 16:55 — REGNUM

Депутаты и чиновники Закарпатской области, венгры по национальности, которые получили гражданство Венгрии наряду с украинским, сделали свой выбор. Им было предложено отказаться или от венгерского паспорта, или от должности. Закарпатские венгры предпочли сделать второе.

Как сообщает закарпатский портал Mukachevo.net, директор Вариевской школы Александр Марку (Береговский район, село Вары/Вариево) написал заявление на увольнение из-за наличия венгерского гражданства. В то же время Марку является и депутатом районного совета седьмого созыва. Вопрос о сложении им депутатского мандата пока не поднимается. «Написали заявления на увольнение главный специалист отдела денежных выплат и компенсаций управления социальной защиты Береговской районной государственной администрации Жанна Цури и главный специалист отдела экономического развития и торговли Береговской РГА Ельвира Русин. По предварительной информации, над аналогичным заявлением раздумывает и директор Гечанской школы Бейло Якоб (село Геча, Береговский район), который также по совместительству является депутатом», — сообщает издание.

То, что политики и чиновники Закарпатья в массе своей давно обзавелись вторым венгерским гражданским, — секрет Полишинеля. Киев периодически пытался бороться с этим, но вяло. Ситуация резко обострилась на днях после того, как скандальный украинский сайт «Миротворец» опубликовал список из 313 госслужащих и депутатов Закарпатья с венгерскими паспортами. После этого МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп. По итогам общения с ней представитель венгерского министерства иностранных дел Левенте Мадьяр провел пресс-конференцию, на которой заявил, что «антивенгерская политика на Украине вышла на новый уровень» и на Украине объявили «охоту» на закарпатских венгров. Комментируя список «Миротворца», Мадьяр подчеркнул: «Это «список смерти», в нем перечислены возможные враги Украины, а раньше тех, кто был в списке, убивали». Здесь нет преувеличения, достаточно вспомнить застреленного в Киеве 16 апреля 2015 года оппозиционного писателя и журналиста Олеся Бузину.

«Спешная пресс-конференция, драматические слова, разыгранный перед журналистами уход украинского посла — все это имело целью привлечь внимание к кризису, на который до сих пор международная общественность обращала мало внимания. Однако этот кризис обладает огромной политической взрывной силой», — писал по итогам посещения здания МИД Венгрии в тот день корреспондент немецкой газеты Die Welt. Причем Будапешт не ограничился лишь вызовом посла. На правительственном портале Венгрии появилось два релиза, где венгерские дипломаты развивали тему и добавляли новые сюжеты. Сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудил действия Киева с заместителем генерального секретаря НАТО и представителями государственного департамента США. Помимо того, взрыв возмущения венгерских чиновников вызвала информация о том, что в Верховной раде Украины раздаются призывы выкупить за государственный счет пустующие квартиры в Берегово, где сосредоточены венгры Закарпатья, и поселить в них украинцев.

Как заявил Сийярто, «самым шокирующим» является то, что «правительство соседней страны не осудило и не выступило против того, что в петиции, опубликованной на сайте украинского парламента, говорится о депортации закарпатских венгров». Помимо того, глава МИД Венгрии назвал «ложью» утверждения, будто бы «украинское государство» не связано с публикацией списка венгров Закарпатья с двойным гражданством на «Миротворце». По его словам, личные данные, добавленные на этот сайт, не находятся в открытом доступе и могли быть получены только от спецслужб или других правительственных источников. Свой вклад в разогрев ситуации внес и Антал Роган, глава кабинета премьер-министра Виктора Орбана, намекнувший, что за украинскими властями стоит Джордж Сорос. Учитывая, что в глазах правительства Венгрии американский миллиардер конкурирует за первое место в списке врагов рода человеческого разве что только с самим дьяволом, дальнейшее понятно.

Тем временем в венгерской прессе раздаются воинственные кличи. Киеву заявляют, что он плохо подошел к выбору «мальчика для битья», которого легко будет победить, если решил, что таковым может стать Будапешт. Считают, что к борьбе с украинскими властями «неплохо было бы привлечь и другие государства — члены ЕС», например Румынию, с учетом существования на Буковине большой румынской общины. Ведь «хотя Киев не преследует румын на Украине, как венгров», все может измениться в любой момент, учитывая, что «после фашистского закона об образовании такой же фашистский закон о языке ударит и по членам румынской общины на Украине». В различных интервью венгерские эксперты утверждают, что их закарпатские братья сегодня испытывают страх, читая украинские новости, которые создают впечатление «экзистенциальной незащищенности и угроз для людей». А деятельность сайта «Миротворец» и «все подобные заявления должны восприниматься всерьез в нынешней ситуации».

Киев пытается отбиваться. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в срочном порядке отправился в Закарпатье. Вчера, 13 октября, он провел закрытую встречу с руководством венгерской общины. Как пишут местные издания, Климкин отметил, что не видит оснований «показывать на венгров пальцем, как на предателей», «сайт «Миротворец» был создан для борьбы с российской агрессией» и заверил, что украинские государственные органы не следят за венграми. Но ни в Закарпатье, ни в самой Венгрии риторика о «российской агрессии» уже никого не убеждает. В этой ситуации Будапешт может пойти на усилении давления на Украину. Скажем, выявив и доказав связь между «Миротворцем» и украинскими спецслужбами, обвинить киевский режим в содействии террористической деятельности, инициировании политических репрессий и провоцировании этнических чисток. Ну, а закарпатские венгры тем часом показывают, что они думают о будущем Украины, точнее, отсутствия его, решив сохранить венгерские паспорта за счет отказа от должностей.