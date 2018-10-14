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В Киеве начался марш неонацистов

Политика

В мероприятии участвует несколько тысяч человек

В Киеве начался марш неонацистов
Цитата из прямой трансляции
Украинские радикалы

Киев, 14 октября 2018, 16:56 — REGNUM  Колонна представителей украинских неонацистских группировок двинулась вниз по бульвару Шевченко в сторону центра города, сообщило 14 октября издание «Вести».

Участники мероприятия зажгли фаеры и начали взрывать петарды. Они выкрикивают известные лозунги: «Слава Украине! Героям слава!», «Слава нации! Смерть врагам!» и «Украина превыше всего!», «Помни чужак, здесь хозяин украинец!», «Москалей на ножи!» и другие.

Колона пройдёт по Крещатику до Европейской площади, где состоится концерт.

Марш посвящён 76-летию создания ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и проходит под девизом «Вернём Украину украинцам!».

Напомним, ранее группа неизвестных попыталась повредить памятник советскому генералу Ватутину, однако кроме мелкой стычки с полицией из этого ничего не получилось.

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Политическая жизнь Украины
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