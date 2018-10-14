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Совет министров глав МИД Евросоюза готовит новые санкции против России

Политика

Новые санкции будут введены в связи с делом Скрипалей

Совет министров глав МИД Евросоюза готовит новые санкции против России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Опять санкции

Лондон, 14 октября 2018, 14:54 — REGNUM  Совет глав внешнеполитических ведомств стран — членов Европейского союза собирается утвердить план новых санкций против Российской Федерации в связи с «применением химического оружия». Об этом сегодня, 14 октября, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Великобритании.

15 октября в Люксембурге должно состоятся заседание Совета министров иностранных дел стран — членов Европейского союза. На этом заседании должен быть подписан документ, который предусматривает «санкции, предложенные Великобританией и Францией после атак в Сирии и Солсбери».

Данные новые санкции предполагают запрет на въезд в страны Европейского союза для руководителей российских разведывательных структур и их ближайших соратников. Кроме того, все активы этих лиц на территории Евросоюза, если таковые имеются, будут заморожены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании обвиняют Россию в якобы применении химического оружия при покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери в марте 2018 года.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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