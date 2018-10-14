Порошенко: У РПЦ нет прав на православную церковь на Украине

Киев, , 13:52 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко, пользуясь решение синода Константинопольского патриархата об отмене синодального письма 1686 года, заявил, что Русская православная церковь якобы не имеет прав на украинскую из-за «московской аннексии» Киевской метрополии в XVII веке. Об этом Порошенко написал сегодня, 14 октября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Порошенко напомнил, что синод Константинопольского патриархата якобы окончательно провозгласил «незаконной московскую аннексию Киевской митрополии», осуществленную еще в конце семнадцатого столетия.

«Ясно и неоднозначно нам сказано, что Русская Православная Церковь не имеет каноничных прав на Православную Церковь на Украине», — написал президент Украины.

Также Порошенко заявил, что до «московского плена» церковь на Украине обладала широкими правами в «структуре Матери-церкви», но об автокефалии речи тогда не было. А сейчас разговор именно об этом и посему «происходит историческое событие».