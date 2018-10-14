Турция размещает военные заказы на Украине

Ариф Асалыоглу, , 12:42 — REGNUM

NTV цитирует заявление министерства обороны Турции о том, что процесс вывода тяжелого вооружения из зоны, свободной от оружия в Идлибе, которая была сформирована в рамках переговоров в Сочи, был завершен 10 октября. В заявлении также говорится о том, что зона, свободная от оружия, располагается на протяжении 15−20 километров от границы зоны перемирия в Идлибе с учетом особенностей географической структуры и мест проживания граждан. «Наша деятельность по установлению устойчивого и прочного мира в Идлибе продолжается, не снижая оборотов», — сообщает министерство.

Пастор Брансон освобожден

Как сообщает Samanyolu Haber, дело американского пастора Эндрю Брансона, который был задержан по обвинению в «совершении преступления» от имени Рабочей партии Курдистана и шпионаже, позже переведен под домашний арест, было рассмотрено 2-м высшим судом Измира. Суд приговорил пастора к 3 годам 1 месяцу и 15 дням тюремного заключения, но тут же снял с него все меры пресечения и разрешил выезд за границу. Брансон, который находился под домашним арестом, был освобожден. Сотрудники посольства США перед началом судебного заседания говорили журналистам, что пастора ожидает специальный самолет, готовый доставить священника на родину. Преподобный Брансон за последний год стал символом кризиса в отношениях между Вашингтоном и Анкарой. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что именно из-за Брансона американцы оказывали экономическое давление на Турцию и вызвали искусственное падение турецкой экономики.

Брансон и тайная сделка

Согласно Aktif Haber, Анкара и Вашингтон заключили тайное соглашение в отношении американского священника Брансона, который был переведен под домашний арест после почти двух лет заключения. По сообщению NBC, Белый дом ожидал, что пастор прибудет в США в течение нескольких дней, о чем писали журналисты Кэрол Э. Ли и Кортни Кубе, основываясь на информации, предоставленной высокопоставленным должностным лицом. В статье говорится о том, что в соответствии с соглашением Брансон будет выпущен на свободу после того, как часть обвинений против него будут сняты на судебном заседании 12 октября, а в ответ на это США обещали ослабить экономическое давление на Турцию. Однако один из высокопоставленных чиновников рассказал NBC, что нельзя быть на 100% уверенными в Анкаре, которая может не выполнить условия сделки из-за того, что администрация Трампа «несколько месяцев назад не сдержала свое обещание». Другой чиновник заявил: «Мы по-прежнему считаем, что пастор Брансон невиновен, слушание по его делу станет еще одним шансом, предоставленным турецкой судебной системе для освобождения американского гражданина».

Эрдоган посетил Венгрию

CNN сообщает об официальном визите Эрдогана в Венгрию. Президент Венгрии Янош Адер встретил своего турецкого коллегу в президентском дворце. После церемонии лидеры провели двусторонние переговоры. Эрдоган также повидался с премьер-министром Виктором Орбаном. После беседы они провели совместную пресс-конференцию. В ходе переговоров основное внимание было уделено мерам, которые необходимо предпринять для улучшения двусторонних отношений. Кроме того, на встрече обсуждались отношения между Турцией и Евросоюзом, вопрос нелегальной миграции и борьбы с терроризмом. В рамках программы Орбан вместе с Эрдоганом провели церемонию официального открытия гробницы дервиша Гюль Бабы, а затем посетили Площадь героев.

На место Turkey придет Turkish

Согласно газете Hürriyet, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой заявил: «Отныне в продвижении за рубежом вместо Turkey мы будем использовать Turkish». «Турецкие авиалинии» совместно с министерством культуры и туризма с 2019 года запустят 67 регулярных рейсов в 11 стран и 34 точки планеты из таких туристических центров страны, как Анталья, Измир, Даламан и Бодрум-Милас. Министр указал на важность качества туристов по сравнению с количеством, а также поделился подробностями программы «Движения прямого туризма», которое министерство начало совместно с «Турецкими авиалиниями». Эрсой также сообщил об изменениях, которые будут внесены в стратегию продвижения: «Мы поставим «Турецкие авиалинии» в центр. Мы будем использовать бюджет более эффективно. Вместо продвижения по разным каналам мы используем один главный канал. Вместе мы пойдем к нашей цели».

На этой неделе в «охоте на ведьм»

Согласно Shaber3, военные снова стали мишенью. В Стамбуле в отношении 45 человек, в том числе действующих офицеров, вынесено решение об аресте. В городе Диярбакыр была проведена операция по адресу жительства журналистов и политиков. В восьми городах провинции Диярбакыр было арестовано около 100 человек, в том числе журналисты Абдуррахман Гёк, Кибрие Эврен, Семиха Аланкуш, а также сопредседатель Демократической партии народов (ДПН) в Диярбакыре Мехмет Шериф Чамчи.

Обвиняемый оказался сотрудником разведки

Как сообщает GriHat, организатор теракта в Рейханлы в 2013 году Юсуф Назик, в результате чего погибло 53 человека, был обнаружен турецкой разведкой в сирийском городе Латакия и доставлен в Турцию. Проправительственные СМИ представили операцию как крайне успешную, однако на поверхность всплыли необычные подробности этого дела. В специальном репортаже журналиста Али Ата говорится, что так называемая успешная операция на самом деле являлась сделкой с ливанской мафией. Национальная разведывательная служба Турции заплатила 7,5 миллионов долларов. Еще до того, как Назик был доставлен в прокуратуру, он выступил перед камерами, причем, выступал как бы с благодарственной речью и бросил вызов Сирии: «Я обращаюсь к своим друзьям в Сирии и призываю их сдаться, пока не поздно. Турецкое государство позаботится о нас. Я также обращаюсь к сирийскому государству: Турция очень велика. Она несомненно заставит вас ответить за это». Назик, объясняя, что взрывчатка была доставлена в Турцию из Сирии, говорил больше как пропагандист, чем как преступник, сознавший свою вину. Он все еще является активным членом турецкой разведки (во время допроса абсолютно четко говорит об этом). В июне был похищен из Сирии и доставлен в Ливан. Разведка Турции с начала июня всеми силами пыталась вернуть своего сотрудника. Турция, возвратившись с пустыми руками с саммита в Тегеране, сделала все возможное для осуществления операции, собираясь использовать ее в качестве примера своего успеха во внутренней политике и на международной арене против Асада. Именно поэтому Назик вдруг стал такой значимой персоной. Согласно одной из версий, группа в Ливане, которая похищает людей, зарабатывая на этом деньги (в 2012 году та же группа похитила турецкого бизнесмена), в результате двухдневных переговоров доставила Назика в Бейрут и передала в руки турецкой разведки, которого сначала отвезли в Анкару, а затем в Хатай. Обратная сторона всей этой ситуации заключается в том, что теракт в Рейханлы пытаются замять и скрыть факты. Назик, который, казалось бы, присутствовал во всех списках разыскиваемых Турцией личностей, как оказалось, совсем и не был в розыске. Более того, стало известно, что в 2017 году Назик 13 раз пересекал границу Турции.

В Анталии случайно обнаружен древний город

По сообщению NTV, во время поисков по следам охотников за сокровищами, которые проводились в горной области в Анталии семь лет назад, под множеством сорняков были обнаружены руины Лирботон-Коме, которым насчитывается 2200 лет. Глава Союза средиземноморских муниципалитетов и мэр Кепеза Хакан Тютюнджю рассказал историю древнего города, на обширной территории которого располагались дома, бани, церкви, могилы, мастерские по производству оливкового масла и башня Арете.

Рации ASELSAN будут выпускаться в Украине

Согласно новости, опубликованной газетой Hürriyet, принято решение о том, что военные рации и системы внутренних переговоров компании ASELSAN, которые обеспечивают потребности турецких вооруженных сил, теперь будут производиться на Украине. Между ASELSAN и украинской компанией STE был подписан договор о производстве военных раций и систем внутренних переговоров. Согласно заявлению ASELSAN, компания приняла участие в выставке «Arms&Security», которая состоялась в столице Украины Киеве. На выставке были представлены радарные системы, серии военных и профессиональных раций, электрооптические системы и системы дистанционного управления оружием, произведенные компанией.

Doğuş Group уходит из России

Как сообщает газета Dünya, Doğuş Groupт наряду со многими другим крупными компаниями реструктурировала свои долги. Утверждается, что компания, которая значительно уменьшила свои активы в этот период, ушла из России. Не так давно стало известно, что Doğuş Group выставила на продажу свою недвижимость на юге Европы, включая роскошные отели, такие, как Capri Palace и Aldrovandi в Италии, отель Villa Dubrovnik в Хорватии и Hotel Villa Magna в Испании. Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва» был полностью продан «Совкомбанку» за 40 миллионов долларов. Следующая продажа Doğuş в России касается розничной торговли.

«Жуткие доказательства» убийства Кашикчи

Согласно материалу The Washington Post, турецкое правительство якобы проинформировало должностных лиц США о том, что они располагают аудио‑ и видеозаписями, подтверждающими факт убийства саудовского журналиста Джемаля Кашикчи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Утверждается, что данные аудио‑ и видеозаписи указывают на то, что 2 октября сотрудники службы безопасности консульства Саудовской Аравии задержали журналиста сразу после того, как он вошел в здание, после чего убили и расчленили его тело. В интервью американской газете официальные лица США и Турции заявили, что записи содержат «убедительные и жуткие» доказательства того, что саудовские сотрудники службы безопасности несут ответственность за убийство Кашикчи. Источник, который располагает информацией о записях, сообщил: «Голосовая запись из консульства показывает, что произошло после того, как Джемаль вошел в здание. Можно услышать голос Джемаля и другие голоса, говорящие по-арабски. Отчетливо слышно, как они его допрашивают, подвергают пыткам и затем убивают».