В Киеве националисты попытались снести памятник генералу Ватутину

Киев, , 12:36 — REGNUM В Киеве у памятника советскому генералу Николаю Ватутину радикалы устроили потасовку в сотрудниками полиции. Об этом сегодня, 14 октября, сообщают местные СМИ.

Группа радикалов попыталась снести памятник Ватутнину, который находится в Мариинском парке. Несколько десятков националистов подошли к монументу с лестницами и кувалдами.

Однако почти несколько сотен полицейских оцепили памятник и дали националистам к нему подойти. Завязалась непродолжительная драка, однако пострадавших и задержанных нет.

В итоге националисты забросали памятник Ватутину яйцами, по фотографировались на его фоне с кувалдами и лестницей, а затем ушли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Киеве ожидается факельное шествие, которое националисты будут проводить в честь дня основания Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ).