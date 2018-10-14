Узбекско-российский товарооборот с начала года вырос более чем на 20%

Ташкент, , 12:34 — REGNUM Регулярные контакты на высшем уровне способствовали беспрецедентной активизации двустороннего узбекско-российского диалога, говорится в поступившем 14 октября в ИА REGNUM сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

«За последний год состоялось более 80 взаимных визитов делегаций на высоком уровне, а за последние месяцы регионы Узбекистана установили партнёрские отношения с 28 субъектами России», говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что двусторонний товарооборот с начала года вырос более чем на 20%, прорабатываются вопросы увеличения взаимных поставок продукции, развития инфраструктуры, усиления кооперации и реализации совместных перспективных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики.

«В ближайшие дни в Ташкенте впервые в истории двусторонних отношений состоятся форумы регионов Узбекистана и России, а также ректоров вузов, в работе которых планируется участие глав регионов, руководителей компаний и предприятий, ведущих высших учебных заведений двух стран», отмечается в документе.

Пресс-служба также сообщает, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне принял заместителя председателя российской части узбекско-российской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, министра экономического развития России Максима Орешкина, с которым обсудил вопросы развития двусторонних отношений.

Как ИА REGNUM сообщало ранее по итогам первых шести месяцев 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Россией составил 2,836 миллиарда долларов.