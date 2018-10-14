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Более 20 силовиков погибли за сутки в Афганистане

Политика

Афганские силы безопасности продолжают противостоять террористической группировке «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Кабул, 14 октября 2018, 11:47 — REGNUM  По меньшей мере 15 сотрудников сил безопасности и восемь афганских полицейских погибли в ночь на 14 октября в результате боестолкновений с боевиками террористической организации «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Фарах и Забул. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Уточняется, что в провинции Фарах талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападения на семь контрольно-пропускных пунктов. В результатет атак погибли по меньшей мере 15 сотрудников афганских сил безопасности, ещё 10 были захвачены боевиками в плен.

Ещё два инцидента произошли в провинции Забул. Там погибли восемь афганских полицейских.

Террористы также понесли потеря в этих столкновениях, но их количество не уточняется.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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