Более 20 силовиков погибли за сутки в Афганистане

Кабул, , 11:47 — REGNUM По меньшей мере 15 сотрудников сил безопасности и восемь афганских полицейских погибли в ночь на 14 октября в результате боестолкновений с боевиками террористической организации «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Фарах и Забул. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Уточняется, что в провинции Фарах талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападения на семь контрольно-пропускных пунктов. В результатет атак погибли по меньшей мере 15 сотрудников афганских сил безопасности, ещё 10 были захвачены боевиками в плен.

Ещё два инцидента произошли в провинции Забул. Там погибли восемь афганских полицейских.

Террористы также понесли потеря в этих столкновениях, но их количество не уточняется.