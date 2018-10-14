Трамп встретился с пастором Брансоном в Овальном кабинете Белого дома

Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп встретился с американским пастором Эндрю Брансоном, который был освобождён властями Турции. Об этом Трамп написал сегодня, 14 октября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Важный день! Пастор Эндрю Брансон, который мог быть приговорён к 35 годам тюремного заключения в Турции, вернулся на родину, к своей семье», — написал Трамп и приложил фотографию, на которой он вместе с Брансоном возносит молитву.

Встреча прошла в Овальном кабинете Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пастор Брансон был задержан в Турции в 2016 году. Турецкие власти обвинили его в причастности к попытке государственного переворота в стране. Ему были предъявлены обвинения в шпионаже и терроризме. Пастору грозило 35 лет тюрьмы.

Арест Брансона крайне обострил американо-турецкие отношения. Однако в итоге турецкий суд осудил его на три года и отпустил на свободу, так как этот срок пастор уже отсидел в тюрьме с момента ареста.