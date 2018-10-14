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Трамп встретился с пастором Брансоном в Овальном кабинете Белого дома

Политика

«Встретились в Овальном кабинете, отличные люди!»

Вашингтон, 14 октября 2018, 10:48 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп встретился с американским пастором Эндрю Брансоном, который был освобождён властями Турции. Об этом Трамп написал сегодня, 14 октября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Важный день! Пастор Эндрю Брансон, который мог быть приговорён к 35 годам тюремного заключения в Турции, вернулся на родину, к своей семье», — написал Трамп и приложил фотографию, на которой он вместе с Брансоном возносит молитву.

Встреча прошла в Овальном кабинете Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пастор Брансон был задержан в Турции в 2016 году. Турецкие власти обвинили его в причастности к попытке государственного переворота в стране. Ему были предъявлены обвинения в шпионаже и терроризме. Пастору грозило 35 лет тюрьмы.

Арест Брансона крайне обострил американо-турецкие отношения. Однако в итоге турецкий суд осудил его на три года и отпустил на свободу, так как этот срок пастор уже отсидел в тюрьме с момента ареста.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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