В Бельгии проходят выборы в местные органы власти

Брюссель, , 10:03 — REGNUM В Бельгии сегодня, 14 октября, проходят выборы в местные органы власти. Около восьми миллионов избирателей должны выбрать из 19,5 тыс. кандидатов представителей в 580 муниципальных советов.

Стоит отметить, что в Бельгии политики федерального и регионального уровня также участвуют и в местных выборах. Поэтому голосование на местных выборах является также оценкой доверия избирателей к наиболее активным в стране политическим силам и персоналиям.

Более того, результаты на этих местных выборах покажут расклад политических сил в стране в преддверии важных федеральных выборах, которые пройдут весной 2019 года.

Особое внимание на нынешних местных выборах приковано к результатам выступающих против массовой иммиграции политиков, а также к предпочтениям молодежи.

Примечательно, что голосование в Бельгии является не только правом граждан, но и их обязанностью. За уклонение от участия в выборах предусмотрены штрафы вплоть до исключения из списка избирателей, что автоматически закрывает возможность карьеры в государственных структурах.