В Баварии проходят выборы в ландтаг

Мюнхен, Германия, , 09:29 — REGNUM В крупнейшей немецкой федеральной земле Бавария сегодня, 14 октября, проходят выборы в ландтаг.

Выборы в баварский ландтаг проходят раз в пять лет. По их итогам будет сформировано новое правительство земли. Избирательные участки в Баварии открыты до 18:00 по местному времени (19:00 по московскому времени).

На протяжении последних десятилетий в баварском ландтаге доминировала партия Христианско-социальный союз (ХСС), которая на федеральном уровне была неизменным партнером по коалиции северогерманского Христианско-демократического союза (ХДС).

Однако сейчас рейтинг у ХСС в Баварии довольно низок — только 34%. При этом беспрецедентно высокий рейтинг в 19% соцопросы показывают для партии «Зеленых». На третьем месте по социологическим опросам — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с поддержкой 12% респондентов.

Стоит отметить, что на выборах в баварский ландтаг в 2013 году за ХСС проголосовали 47,7% избирателей.