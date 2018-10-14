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В Баварии проходят выборы в ландтаг

Политика

Рейтинг ХСС довольно низок

В Баварии проходят выборы в ландтаг
Maximilian Dörrbecker
Здание парламента Баварии

Мюнхен, Германия, 14 октября 2018, 09:29 — REGNUM  В крупнейшей немецкой федеральной земле Бавария сегодня, 14 октября, проходят выборы в ландтаг.

Выборы в баварский ландтаг проходят раз в пять лет. По их итогам будет сформировано новое правительство земли. Избирательные участки в Баварии открыты до 18:00 по местному времени (19:00 по московскому времени).

На протяжении последних десятилетий в баварском ландтаге доминировала партия Христианско-социальный союз (ХСС), которая на федеральном уровне была неизменным партнером по коалиции северогерманского Христианско-демократического союза (ХДС).

Однако сейчас рейтинг у ХСС в Баварии довольно низок — только 34%. При этом беспрецедентно высокий рейтинг в 19% соцопросы показывают для партии «Зеленых». На третьем месте по социологическим опросам — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с поддержкой 12% респондентов.

Стоит отметить, что на выборах в баварский ландтаг в 2013 году за ХСС проголосовали 47,7% избирателей.

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Политическая жизнь Германии
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