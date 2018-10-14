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Трамп заявил, что США отстали от России и Китая по военному космосу

Политика

Трамп отметил, что программа США является догоняющей по отношению к программам Китая и России

Трамп заявил, что США отстали от России и Китая по военному космосу
Трамп

Ричмонд, США, 14 октября 2018, 07:58 — REGNUM  Россия и Китай начали создавать космические войска раньше США, заявил президент США Дональд Трамп на выступлении на митинге в Ричмонде (штат Кентукки).

В своем выступлении Дональд Трамп подтвердил, что в Пентагоне ведется работа над созданием военных космических сил США. Трамп отметил, что программа США является догоняющей по отношению к программам Китая и России, которые уже значительно продвинулись в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые Дональд Трамп заявил о планах по созданию военных космических сил США в июле 2018 года.

В сентябре представитель МИД России Владимир Ермаков призвал США отказаться от вывода вооружения в космос. Ермаков напомнил, что Россия и Китай в 2014 году подготовили международный договор о недопустимости размещения военных объектов в открытом космосе.

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Американский военный космос
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