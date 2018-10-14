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МИД Великобритании: новые антироссийские санкции не станут последними

Политика

Новый санкционный режим будет введен в отношении конкретных лиц и организаций, ответственных за распространение химического оружия. После этого в Лондоне намерены инициировать обсуждение следующего пакета санкций, который будет касаться деятельности в киберпространстве

МИД Великобритании: новые антироссийские санкции не станут последними
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Враждебная Британия

Лондон, 14 октября 2018, 07:27 — REGNUM  Пакет антироссийских санкций будет принят странами ЕС 15 октября, после чего начнется обсуждение новых санкций, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Великобритании.

В МИД Великобритании заявили, что 15 октября пройдет заседание Совета ЕС, на котором министры иностранных дел Евросоюза утвердят новые санкции в отношении России. Речь идет о санкционном режиме, предложенном Великобританией и Францией.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства Великобритании отметили, что новый санкционный режим будет введен в отношении конкретных лиц и организаций, ответственных за распространение химического оружия. После этого в Лондоне намерены инициировать обсуждение следующего пакета санкций, который будет касаться деятельности в киберпространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре помощница госсекретаря США по экономическим вопросам Маниша Сингх заявила, что правительство США собирается ужесточить антироссийские санкции. Ожидается, что новый санкционный режим будет принят в ноябре.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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