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Порошенко рассказал о трех главных антироссийских брендах Украины

Политика

Это Вооруженные силы и Нацгвардия Украины, а также украинская автокефальная церковь

Порошенко рассказал о трех главных антироссийских брендах Украины
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выступление Петра Порошенко

Киев, 14 октября 2018, 07:24 — REGNUM  Три главных «украинских бренда», от которых «сейчас больше всего корчит Москву», это Вооруженные силы и Нацгвардия Украины, а также украинская автокефальная церковь, написал 14 октября в своем Twitter президент Украины Петр Порошенко.

По мнению Порошенко, автокефальная церковь настолько важный в данном смысле «украинский бренд», что президент России Владимир Путин даже собрал по её поводу Совет безопасности России для того, чтобы якобы принять решение о сохранении «пятой колонны внутри Украины».

Отметим, ранее 11 октября Константинопольский синод в Стамбуле принял решение о предоставлении УПЦ автокефалии и снял анафему с глав двух неканонических церквей Украины — митрополита Макария, который является предстоятелем Украинской автокефальной православной церкви и патриарха Киевского Филарета, который представляет Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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