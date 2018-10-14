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Зятя Трампа заподозрили в налоговых махинациях

Политика

Год за годом по бумагам выходило, что компания терпит миллионные убытки

Вашингтон, 14 октября 2018, 05:22 — REGNUM  Зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, вероятно, полностью или частично не платил налог на прибыль в 2009—2016 годах. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на конфиденциальные финансовые документы.

За минувшие десять лет компания Kushner Companies LLC, перешедшая к Кушнеру от отца, приобрела недвижимость на миллиарды долларов. Намного выросли личные инвестиции Кушнера, а его состояние увеличилось пятикратно и достигло почти $324 млн.

Однако налоговые выплаты девелоперской компании незначительны, отмечает издание. Вероятно, в семейной компании Кушнера воспользовались «распространенной схемой», позволившей свести налоговые выплаты к минимуму.

Год за годом по бумагам выходило, что компания терпит миллионные убытки. Потери были связаны с амортизацией — налоговой выгодой, позволяющей инвесторам в сфере недвижимости каждый год вычитать частичную стоимость зданий из налогооблагаемого дохода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на компанию Кушнера Kushner Companies наложили штраф в размере $210 тыс. за подделку документов. Департамент недвижимости Нью-Йорка выявил в 17 принадлежащих компанией домах более 40 случаев указания недостоверных сведений в заявлениях на проведение строительных работ.

Читайте ранее в этом сюжете: Компанию Джареда Кушнера оштрафовали за подделку документов

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Налоговые преступления
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