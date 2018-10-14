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В Пентагоне опровергли применение запрещённых боеприпасов в Сирии

Политика

Авиаударам подвергся город Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор

Вашингтон, 14 октября 2018, 04:01 — REGNUM  Возглавляемая США коалиция применяет в Сирии только соответствующие правилам ведения войны боеприпасы. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Робертсон.

Он отметил, что силы коалиции наносят лишь «обоснованные удары» по военным целям. При этом, в соответствии с положениями международного гуманитарного права, оцениваются военная необходимость атак, их «гуманность, пропорциональность и избирательность».

«Все оружейные системы, которые используются США, оцениваются с правовой точки зрения и соответствуют правилам ведения войны», — сказал Робертсон ТАСС.

Представитель оборонного ведомства отметил, что применение коалицией конкретных типов вооружений и боеприпасов не подлежит публичному обсуждению.

Как сообщало ИА REGNUM, город Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подвергся авиаударам коалиции США. В местных СМИ и соцсетях отмечалось, что при атаке использовались бомбы с запрещенным белым фосфором.

Читайте ранее в этом сюжете: США нанесли авиаудар по Сирии с применением запрещённых фосфорных бомб

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Участие США в войне в Сирии
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