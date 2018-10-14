Ющенко указал Киеву на важность отношений с Москвой

Минск, , 03:48 — REGNUM Внешняя политика Украины должна быть многовекторной, направленной в том числе в сторону России. Об этом заявил в Минске бывший президент Украины Виктор Ющенко в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Интересы Киева находятся не только на западе, но и на севере, на востоке и на юге. Многие из них связаны с Россией, где, например, живут свыше 12 млн украинцев, отметил он.

На вопрос о выстраивании отношений с Москвой «простого ответа нет». Однако, «если говорить стратегически», экономические отношения с Россией для Украины важны, сказал Ющенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября глава Белоруссии Александр Лукашенко принял в новом президентском дворце Виктора Ющенко, ставшего во главе Украины в результате «оранжевой революции» в 2004 году. Лукашенко и Ющенко обсудили в числе прочего политикц России на постсоветском пространстве и украинский опыт противостояния Москве.

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