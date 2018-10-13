Воскресенье, 14 Октября 2018 года
00:48:54 МСК

Патриарх Кирилл: «Светские силы» не уничтожат церковь на Украине

Политика

Не будут успешны на Украине никакие «светские силы»

Минск, 13 октября 2018, 23:47 — REGNUM  Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после утрени всенощного бдения в Свято-Духовском кафедральном соборе Минска прокомментировал ‏разворачивающуюся в настоящий момент на Украине ситуацию.

По его словам, не будут успешны на Украине никакие «светские силы», желающие уничтожить православную церковь, пишет ТАСС.

Ранее политолог Владимир Корнилов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» сообщил, что священнослужители Украинской православной церкви готовятся к погромам.

По его словам, 14 октября националисты могут попытаться «покуситься на святыни».

Читайте также: Храмы УПЦ готовятся к погромам националистов 14 октября

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Православие
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить