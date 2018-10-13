Патриарх Кирилл: «Светские силы» не уничтожат церковь на Украине

Минск, , 23:47 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после утрени всенощного бдения в Свято-Духовском кафедральном соборе Минска прокомментировал ‏разворачивающуюся в настоящий момент на Украине ситуацию.

По его словам, не будут успешны на Украине никакие «светские силы», желающие уничтожить православную церковь, пишет ТАСС.

Ранее политолог Владимир Корнилов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» сообщил, что священнослужители Украинской православной церкви готовятся к погромам.

По его словам, 14 октября националисты могут попытаться «покуситься на святыни».

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