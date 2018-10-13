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Трамп не планирует «замораживать» сделку с Эр-Риядом из-за пропажи Хашогги

Политика

2 октября в Стамбуле пропал журналист Джамаль Хашогги

Вашингтон, 13 октября 2018, 23:23 — REGNUM  Официальный Вашингтон после исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле не планирует отказываться от оружейной сделки с Эр-Риядом. Об этом, как передает ABC News, сообщил президент США Дональд Трамп.

По его словам, власти США, отказавшись от сделки с Саудовской Аравией, в первую очередь «накажут себя».

«Есть и другие меры, которые мы (власти США) можем сделать, которые очень, очень мощные», — сказал глава Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Стамбуле пропал журналист Джамаль Хашогги. Мужчина зашел в консульство Саудовской Аравии в городе и уже не вышел оттуда. При этом представители королевства утверждают, что сотрудник СМИ на самом деле практически сразу вышел из консульства.

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