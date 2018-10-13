Порошенко назвал число женщин, проходящих службу в ВСУ

Киев, , 21:51 — REGNUM 55 тыс. женщин проходят службу в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Херсонской государственной морской академии.

По его словам, День защитника Украины, который отмечается в стране 14 октября, перестал быть праздником парней.

Порошенко отметил, что в рядах ВСУ сейчас служат 55 тыс. девушек.

Ранее социологическая группа «Рейтинг» сообщила, что перенос Дня защитника Отечества на 14 октября поддерживает 63% жителей Украины.

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