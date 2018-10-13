Суббота, 13 Октября 2018 года
23:04:47 МСК

МИД Украины пообещал утвердить кандидатуру нового посла Венгрии

Политика

Им станет уроженец Закарпатья

МИД Украины пообещал утвердить кандидатуру нового посла Венгрии
DDima
МИД Украины

Ужгород, Украина, 13 октября 2018, 21:54 — REGNUM  Украина в ближайшее время даст предварительное согласие на кандидатуру нового посла Венгрии, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин на брифинге в Ужгороде, сообщило 14 октября издание «Европейская правда».

«Венгрия предложила кандидатуру представителя дипломатического ведомства, который имеет связь с Закарпатьем, и мне даже Петер Сийярто (министр иностранных дел Венгрии — ИА REGNUM ) сказал, что он уже активно учит украинский язык», — рассказал Климкин.

Напомним, 3 сентября стало известно, что Будапешт принял решение направить на Украину государственного секретаря МИД Венгрии Иштвана Ийдярто. Он родился в украинском Берегово в 1963 году.

Напомним, Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово, а Венгрия выслала в ответ первого секретаря украинского посольства.

Читайте также: Киев выслал венгерского консула — Венгрия ответила симметрично

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евроинтеграция Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить