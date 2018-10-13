Эрдоган надеется на сотрудничество с Вашингтоном

Анкара, , 21:32 — REGNUM Судебная система Турции не зависит от мнения других стран. Об этом на странице в соцсети Twitter написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение турецкого суда об освобождении пастора Эндрю Брансона.

«Президент Дональд Трамп, — написал глава турецкого государства. — Я всегда подчёркивал что судебная система Турции действует независимо».

Эрдоган также выразил надежду, что Анкара и Вашингтон продолжат «сотрудничество так, как подобает союзникам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября 2018 г. суд в Турции освободил из-под домашнего ареста пастора Эндрю Брансона.

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