Кочарян отказался от участия во внеочередных парламентских выборах

Ереван, , 21:26 — REGNUM Бывший президент Армении Роберт Кочарян не намерен участвовать во внеочередных парламентских выборах в декабре, и не стремится занять пост премьер-министра республики.

«Я не вижу сейчас возможности (стать премьер министром), и не считаю это правильным. А в будущем — как ситуация будет развиваться. Это не должно быть самоцелью», — сказал Кочарян в интервью Bloomberg, сообщает aysor. am

По его словам, если новая власть будет блестяще управлять страной, если экономика будет расти двузначными цифрами, если вопрос безопасности Карабаха будет надежно обеспечен, то это совершенно другая ситуация.

«Если мы увидим ухудшения по всем этим позициям, это будет уже другая ситуация. И даже тогда, если появятся молодые, перспективные политики, которые смогут занять эту нишу, занять успешно и двигаться вперед, слава Богу. Сегодня я вижу свою роль в озвучивании проблем, в первую очередь», — отметил Кочарян в интервью, которое Bloomberg еще не опубликовало.

Сообщая о том же интервью azatutyun. am пишет, что Кочарян раскритиковал «революционный романтизм» новых властей страны. Одновременно он заявил, что на данный момент не ставит перед собой задачи возвращения на высокий пост.

«Я замечаю недостатки нового правительства, ему нужна рациональная критика», — заявил 64-летний Кочарян, который дал интервью в Ереване 9 октября.

Обвиняемый в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года бывший лидер страны не стал, однако, говорить, что бы изменил он.

Согласно обозревателям Bloomberg, через пять месяцев после демократической «бархатной» революции в Армении имеющий тесные связи с Кремлем бывший президент Армении возвращается в политику, бросая вызов новому правительства. Они подчеркивают, что Кочаряну грозит возможное тюремное заключение за события десятилетней давности, в ходе которых погибли 10 человек.

«Пашинян, который на этой неделе в рамках саммита Франкофонии принимал в стране лидеров разных стран, в том числе президента Франции Эмманюэль Макрона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, по-прежнему пользуется широкой популярностью среди граждан Армении, которые были разгневаны коррупционной системой и беззакониями прежних властей, вследствие которых многие граждане оказались ввергнутыми в бедность», — пишет Bloomberg.

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