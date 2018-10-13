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Администрация губернатора Свердловской области окончательно ликвидирована

Политика

Утверждён список должностей в аппарате губернатора и правительства

Администрация губернатора Свердловской области окончательно ликвидирована
Владислав Фальшивомонетчик
Екатеринбург

Екатеринбург, 13 октября 2018, 20:33 — REGNUM  Администрация губернатора Свердловской области прекратила своё существование. Утверждён перечень должностей в аппарате губернатора и правительства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Указ, который подписал глава региона Евгений Куйвашев, официально опубликован сегодня, 13 октября. В нём прописаны должности, которые будут в аппарате. Всего таких должностей 34.

Напомним, администрация губернатора Свердловской области существовала с 1994 года. В середине сентября стало известно о планах губернатора создать вместо неё аппарат главы и правительства региона. Что и было сделано. Депутаты областного Заксобрания поддержали губернаторскую инициативу.

Читайте ранее в этом сюжете: Администрация губернатора Свердловской области упразднена

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