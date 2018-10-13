Заслуги экс-главы Башкирии Хамитова отметили орденом

Уфа, , 20:05 — REGNUM Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов получил орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан». Тем самым отметили его работу на посту руководителя региона, сообщили журналистам в пресс-службе главы республики.

Церемония награждения прошла 13 октября в доме Государственного собрания — Курултая. Награду вручил лично врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Напомним, Рустэм Хамитов возглавил республику в 2010 году. А 11 октября 2018-го попросился в отставку.

Его преемником был назначен Радий Хабиров. Сегодня, 13 октября, в Уфе приволжский полпред Игорь Комаров представил его чиновникам, депутатам, директорам предприятий, руководителям учебных заведений, духовным лидерам и представителям СМИ.

В своём слове Рустэм Хамитов объявил о своём уходе из политики. При этом он отметил, что будет помогать новому руководителю Башкирии и его команде, и призвал собравшихся последовать своему примеру.

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