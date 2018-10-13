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Президент Порошенко назвал три главных антироссийских «бренда»

Политика

Он убеждён, что Россию сильно волнуют внутренние дела Украины

Президент Порошенко назвал три главных антироссийских «бренда»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Дымовая завеса

Киев, 13 октября 2018, 19:45 — REGNUM  Россию корчит от украинских силовиков и раскольничьей церкви, заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с военными 13 октября, сообщило информационное агентство «УНН».

"Есть три украинских бренда от которых больше всего корчит Москву: это вооруженные силы Украины, национальная гвардия Украины и это наша Украинская автокефальная церковь, по поводу чего вчера Кремль даже совбез собрал — как защищать их пятую колонну внутри нашего государства», — заявил Порошенко.

Напомним, встреча президента Украины с военными состоялась накануне дня основания бандформирования УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое на Украине официально считается «защитниками отечества». На эту дату был перенесён праздник, который в России традиционно отмечается 23 февраля.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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