Киев, , 19:45 — REGNUM Россию корчит от украинских силовиков и раскольничьей церкви, заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с военными 13 октября, сообщило информационное агентство «УНН».

"Есть три украинских бренда от которых больше всего корчит Москву: это вооруженные силы Украины, национальная гвардия Украины и это наша Украинская автокефальная церковь, по поводу чего вчера Кремль даже совбез собрал — как защищать их пятую колонну внутри нашего государства», — заявил Порошенко.

Напомним, встреча президента Украины с военными состоялась накануне дня основания бандформирования УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое на Украине официально считается «защитниками отечества». На эту дату был перенесён праздник, который в России традиционно отмечается 23 февраля.

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