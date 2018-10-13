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Главком НАТО: «Мы защитим Атлантику»

Политика

Модернизирующая свои вооруженные силы Россия приступила к расширению своего присутствия в Атлантике

Главком НАТО: «Мы защитим Атлантику»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
На пути к миру лежит Россия

Осло, 13 октября 2018, 19:28 — REGNUM  Крупнейшие учения НАТО в Норвегии, в которых примет участие авианосец ВМС США «Гарри Трумэн», должны показать России военный потенциал Североатлантического альянса. Об этом заявил главком объединённых сил НАТО в Европе Кёртис Скапаротти в интервью Sky News.

«Это (военные учения в Норвегии) демонстрация нашего потенциала», — сказал Скапаротти.

По его словам, модернизирующая свои вооруженные силы Россия приступила к расширению своего присутствия в Атлантике, поэтому Североатлантический альянс должен обратить внимание на это.

«Мы (страны НАТО) защитим Атлантику», — добавил Скапаротти.

Как передавало ИА REGNUM, 12 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита на авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» заявил, что военные учения НАТО Trident Juncture 2018, которые начнутся в Норвегии в последних числах октября, Россия не должна расценивать как провокационные.

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Обострение отношений России и НАТО
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